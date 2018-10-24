2018-10-24T09:52:06+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии перечислила мошенникам деньги за помощь в получении кредита

Злоумышленники выманили у доверчивой женщины восемь тысяч рублей
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях 36-летняя нефтекамка написала заявление в полицию, где сообщила, что ее обманули мошенники. Как оказалось, женщина хотела взять кредит и в соцсетях нашла сообщество «Взаимопомощь. Кредитный донор». Она написала администратору, который подтвердил, что может выдать кредит на 300 тысяч рублей. Вот только чтобы его получить, нужно заранее перевести на счет 2 000 комиссионных выплат и прислать копии всех документов. Через некоторое время мошенники снова попросили перечислить на их счет деньги под новым благовидным предлогом, и женщина согласилась. А вскоре «кредиторы» и вовсе перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, нефтекамка обратилась в полицию.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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