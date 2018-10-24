2018-10-24T08:48:28+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии в ходе ссоры изрезала ножом своего сожителя

Мужчине повезло, и порезы оказались неглубокими
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в отдел полиции в Октябрьском позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его хочет зарезать сожительница. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, мужчина вместе со своей женой и ее подругой решили устроить посиделки. Разгоряченные алкоголем, супруги начали выяснять отношения, и разъяренная женщина схватила нож и несколько раз ударила своего возлюбленного в спину. Когда дамочка вместе с подругой удалилась, раненый мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В отношении 40-летней женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

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