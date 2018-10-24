Уфимских «серых» перевозчиков заставили участвовать в конкурсе

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-24T08:24:30+03:00

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После создания «транспортного коллапса» нелегальные перевозчики из Уфы попытались выйти на диалог с правительством Башкирии.

Напомним, что вчера основные транспортные артерии Уфы оказались без ненавистных всем «Пазиков» и «Газелек». По всей видимости, таким образом «серая» часть перевозчиков попыталась оказать давление на руководство республики, которое заставило нелегалов выйти из тени.

Источник в правительстве Башкирии сообщил, что отказавшиеся от работы перевозчики попытались выйти на контакт с транспортным блоком. Им предложили единственную возможную альтернативу – в ноябре 2018 года поучаствовать в открытом конкурсе. Естественно, что там их ожидают жесткие требования – транспорт должен быть современным и безопасным.