2018-10-24T08:15:38+03:00
Происшествия

В Башкирии пешеход погиб под колесами автомобиля

Сообщается, что водитель «девятки» был пьян
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 23 октября, в Иглинском районе республики. В одном из дворов села Тавтиманово 33-летний местный житель за рулем своей отечественной «девятки» пытался выехать на проезжую часть, но не заметил лежащего перед машиной пешехода и переехал несчастного. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Очевидцы утверждают, что водитель «девятки» был изрядно пьян, поэтому плохо видел дорогу. В обстоятельствах аварии теперь предстоит разбираться сотрудникам республиканской Госавтоинспекции, уже начато расследование.

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