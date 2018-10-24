В Башкирии пешеход погиб под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-24T08:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 23 октября, в Иглинском районе республики. В одном из дворов села Тавтиманово 33-летний местный житель за рулем своей отечественной «девятки» пытался выехать на проезжую часть, но не заметил лежащего перед машиной пешехода и переехал несчастного. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Очевидцы утверждают, что водитель «девятки» был изрядно пьян, поэтому плохо видел дорогу. В обстоятельствах аварии теперь предстоит разбираться сотрудникам республиканской Госавтоинспекции, уже начато расследование.