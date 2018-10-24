В Башкирии прокуратура провела рейд против нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-24T09:50:46+03:00

В ходе рейда были остановлены девять водителей, не имеющих карт маршрутов

Изменить размер текста: A A

В прошлую пятницу, 19 октября, прокуратура Башкирии совместно с Ространснадзором, МВД и Росгвардией провели в Стерлитамаке рейд, направленный на выявление нелегальных перевозчиков.

Всего было остановлено свыше 50 автобусов, следующих по самым популярным среди населения маршрутам – при этом было выявлено около 40 нарушений при перевозке пассажиров и правил дорожного движения. Водители девяти автобусов работали нелегально, не имея карты маршрутов, а еще двое не смогли предоставить лицензию на право заниматься предпринимательской деятельностью в области транспорта. Еще один перевозчик был вообще лишен водительских прав, а его коллега управлял автобусом, не прошедшим техосмотр.

- Все нарушители были привлечены к административной ответственности, в качестве обеспечительных мер на два автобуса был наложен арест, - добавили в надзорном ведомстве.