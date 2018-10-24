2018-10-24T07:21:17+03:00
Политика

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с «Лидерами России»

Руководитель региона пообщался с победителями конкурса управленцев
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В минувший вторник, 23 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с полуфиналистами и финалистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Данный конкурс проводится по инициативе главы государства и призван выявить лучших и самых перспективных управленцев.

Радий Хабиров встретился с 15 участниками конкурса, представлявших Башкирию. В беседе руководитель региона обсудил с «лидерами» проблемы кадрового обеспечения в республике и посетовал на то, что молодые и перспективные управленцы уезжают в соседние регионы.

- Наша задача – сохранять здесь кадровый потенциал, — заявил Хабиров. – Надо, чтобы здесь была хорошая атмосфера, чтобы энергия кипела, республика развивалась, - подчеркнул он.

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