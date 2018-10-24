2018-10-24T07:07:16+03:00
Политика

В Башкирии составят список учеников, в чьих домах есть оружие

Такое поручение силовикам дал врио главы республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Накануне врио главы Башкирии радий Хабиров провел заседание комиссии по противодействию терроризму. Там он заявил, что в образовательных учреждениях республики должны знать, у кого из учеников есть дома оружие.

-Считаю, что отделы образования на местах должны владеть такой информацией, а местные участковые – вести профилактическую работу с родителями по вопросам хранения оружия, – Хабиров.

Также руководитель региона дал соответствующее поручение силовикам по составлению этих списков. Кроме того, он велел ужесточить пропускной режим в образовательных заведениях.

-Органы власти всех уровней, силовики – мы несём персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого жителя республики. Прошу ни на минуту не забывать об этом», – подчеркнул врио главы Башкирии.

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