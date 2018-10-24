СМИ: МВД по Башкирии проверит как расходуются деньги на строительство набережной в Уфе

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-24T06:52:27+03:00

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Издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники в МВД по Башкирии сообщает о предстоящих проверках в уфимской мэрии. По словам собеседника издания, управление экономической безопасности и противодействия коррупции направило запрос в городскую администрацию. Суть его в том, что сотрудники правоохранительных органов планируют проверить, как расходуются бюджетные деньги, выделенные на строительство набережной реки Белая.

По данным «КоммерсатЪ-Уфа» полиция проверит все документы, имеющие отношение к стройке – финансовые акты, сметы и договоры с подрядчиками. На данный момент ни в мэрии Уфы, ни в МВД по Башкирии данную информацию не комментируют.