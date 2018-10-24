Артист балета из Башкирии стал министром культуры Красноярского края

СЕГОДНЯ 06:41 2018-10-24T06:41:28+03:00

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Накануне министерство культуры Красноярского края возглавил уроженец Уфы Аркадий Зинов. На Родине он известен, прежде всего, как солист балета, имеет звание народного артиста Башкирии. Назначение Зинова подтвердил губернатор края Александр Усс.

В Красноярск Аркадий Зинов переехал еще в 2003 году. До назначения на пост министра он возглавлял Красноярское хореографическое училище. Карьера Зинова начиналась в родной Уфе – он окончил Уфимское государственное хореографическое училище имени Рудольфа Нуриева (Нуреева). Несколько позднее закончил Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.