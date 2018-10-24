Мэра Нефтекамска подозревают в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 06:31 2018-10-24T06:31:14+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 60-летний глава администрации Нефтекамска Рашит Давлетов подозревается в превышении должностных полномочий. Сотрудниками нефтекамского межрайонного следственного отдела в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в мае 2014 года мэр Нефтекамска вынес постановление о предоставлении служебной квартиры замначальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма. В дальнейшем, в феврале 2015 года, он подписал новое постановление, согласно которому, та самая квартира была выведена из специализированного жилищного фонда города. Это позволило полицейскому сначала заключить другой договор, социального найма, а затем и вовсе получить жилье в собственность.

Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, ущерб государству от действий чиновника составил 1,899 млн рублей.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается изъятая документация, - рассказали в ведомстве.