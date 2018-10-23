В Уфе жителям аварийного дома в центре выделили 600 тысяч рублей при расселении

СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-23T19:02:39+03:00

За эту сумму семья не сможет купить жилье

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В столице Башкирии семья Овчинниковых-Самойловых, проживающих в аварийном доме, уже продолжительное время пытаются получить жилье.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в Верховном суде вынесли решение – было решено выделить им 600 тысяч рублей. Семья понимает, что за такую сумму жилье не купить.

История началась с того, что летом на улице Коммунистической стали строить новый жилой комплекс. Для этого нужно было расселить аварийные дома.

Верховный суд отказал в иске семье, но Овчинниковы-Самойловы не намерены опускать руки. Они собираются обжаловать это решение уже в кассационной инстанции этой ситуации.