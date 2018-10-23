2018-10-23T18:02:18+03:00
Общество

Уфа заняла 58-ое место в рейтинге городов, где удобнее всего жить с детьми

При опросе учитывали наличие игровых площадок, садиков и поликлиник
Эльвина АПАРИНА
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Столица Башкирии вошла в рейтинг городов, в которых комфортно жить с детьми. Его составили специалисты портала Domofond.ru, сообщает издание «UfaCityNews.ru». Было опрошено 60 924 человека. Учитывалось, есть ли в шаговой доступности игровая площадка, детский сад, поликлиника, школа.

На первом месте, конечно же, расположилась Москва. Местную инфраструктуру оценили на 8,1 балла. Следом за ней идет Домодедово (по 8,1 балла) и Мытищи (8 баллов).

Уфа получила семь баллов и заняла 58 место после городов-соседей: Казани и Екатеринбурга.

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