Житель Башкирии подозревается в совращении родной 11-летней дочери

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-23T15:41:23+03:00

О случившемся 11-летняя девочка рассказала через четыре года

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В Мечетлинском районе Башкирии недавно стало известно о вопиющем случае. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, в 2014 году тогда еще 36-летний житель района надругался над родной 11-летней дочерью. О том, что произошло в семье, девочка сумела признаться лишь в этом году.

Сейчас 40-летний отец задержан. По данному факту возбуждено дело по статье «Иные действия сексуального характера». Вскоре будет избрана мера пресечения.

Напомним, что недавно под стражу взяли 50-летнего местного жителя, который на протяжении пяти лет совершал в отношении двух несовершеннолетних девочек 2002 и 2005 годов рождения, которые являлись дочерьми его жены, насильственные действия.