После трагедии в Керчи в школах Башкирии ужесточат пропускной режим

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-23T14:56:58+03:00

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Сегодня, 23 октября, Радий Хабиров провёл заседание антитеррористической комиссии Башкирии, посвящённое обеспечению безопасности образовательных учреждений. Поводом для него стала недавняя трагедия в Керчи, в которой погиб 21 человек, пострадали десятки.

- Мы должны сделать для себя выводы, принять меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, в том числе в нашей республике. Такой инцидент, к сожалению, уже имел место в стерлитамакской школе в этом году. Поэтому мы должны понимать, что входим в список проблемных в этой части регионов, - отметил Хабиров.

Врио главы Башкирии отметил необходимость продолжать проводить инструктажи, также он посчитал нужным установить во всех учебных заведениях камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день более тысячи таких объектов не имеют систем видеонаблюдения. На создание безопасных условий пока выделят 116 миллионов рублей.

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