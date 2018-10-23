2018-10-23T19:59:57+03:00
Происшествия

45-летний житель Башкирии «наворовал» лес на три миллиона рублей

За содеянное он получил условный срок
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Белорецком районе осудили 45-летнего мужчину по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Оказалось, что он, не имя прав на заготовку древесины, незаконно организовал вырубку леса вблизи деревни Магадеево Бурзянского района. Лесоруб срубил 115 сосен, общим объемом 135 куб. м.

Из древесины он построил сруб для жилого дома общей площадью 100 кв. метров, который планировал продать. Своими действиями он нанес крупный ущерб на сумму три миллиона рублей.

- Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам условного лишения свободы. Также у него изъяли трактор и бензопилу, - сообщили в надзорном ведомстве.

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