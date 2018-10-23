В Уфе бухгалтер похитила свыше двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-23T16:34:57+03:00

Воровством она занималась на протяжении трех лет

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В Уфе осудят бухгалтера, которая подозревается в присвоении денег в особо крупном размере.

Как рассказали в следкоме по Башкирии, в период с 2015 по 2018 год старший бухгалтер предприятия, используя свое служебное положение, завышала себе заработную плату. Ушлая женщина вносила ложные сведения в реестры на перечисление зарплаты с расчетного счета организации на свои лицевые банковские счета. Работая таким образом, она украла у организации свыше двух миллионов рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, затем дело будет передано в суд.