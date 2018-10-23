В 2018 году в Башкирии на свет появились 452 пары близнецов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-23T17:17:13+03:00

За 9 месяцев текущего года в республике образовалась 5451 многодетная семья

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С начала 2018 года в Башкирии родились 452 двойни, шесть троен, 1648 четвертых детей в семье и 797 пятых, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

Большинство двоен, 39 пар, зарегистрированы в отделе ЗАГСа Кировского района Уфы, второе место досталось Калининскому району – здесь 33 пары.

30 близнецов появилось на свет в Стерлитамаке, в Туймазинском районе и Туймазах - 16, в Ишимбайском районе и Ишимбае – 15 двойняшек, Иглинском районе – 10 двоен, Стерлитамакском районе – 7.

В ведомстве отметили, что с января по сентябрь в республике образовалась 5 451 многодетная семья.