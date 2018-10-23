В Башкирии из-за дождей размыло проезд через реку

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-23T14:03:55+03:00

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В Нуримановском районе рядом с деревней Старый Бияз из-за обильных осадков 20 октября размыло проезд через реку. В 20 метрах от него организовали временный мост для проезда автомобилей.

Как рассказали в МЧС по РБ, на месте велись укрепительные работы. Сегодня, 23 октября, они завершились, и движение по мосту восстановили.

Отметим, что в деревне стоят 29 домов, в которых проживают 89 человек, из них 19 детей. Также данный мост обеспечивает транспортное сообщение с деревней Рятуш, в котором 6 жилых домов с 7 жителями, детей нет.

Прибытие подразделений пожарной охраны и карет скорой медицинской помощи осуществляется через деревню Субай.