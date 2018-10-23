2018-10-23T13:14:10+03:00
Происшествия

Стала известна личность убитой женщины, найденной в Башкирии за супермаркетом

Ей оказалась 35-летняя жительница Стерлитамака
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Стала известна личность жестко убитой женщины, чье тело нашли в середине сентября за продуктовым супермаркетом в Стерлитамаке. Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, ей оказалась местная жительница 1983 года рождения. Предположительно, убийцей женщины стал ее сожитель, который забил ее до смерти.

Напомним, что тело несчастной со множеством синяков и кровоподтеков нашли случайные прохожие. Почти полтора месяца следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» разыскивали родственников женщины. Наконец, 21 октября, стало известно, что родные наконец-то нашлись и опознали тело.

Следком Башкирии в настоящее время расследует уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются причастные к преступлению лица.

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