2018-10-23T14:20:09+03:00
Общество

В Башкирии 57-летний Ринат Гумеров уехал на личном автомобиле и пропал

Мужчина не выходит на связь уже пять дней
Эльвина АПАРИНА
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В Салавате разыскивают 57-летнего Рината Гумерова, который пропал 19 октября. Как рассказала его супруга Анна, в этот день он сел за руль своей машины «Тойоты Рав 4» и уехал в неизвестном направлении.

- Заявление написано, к волонтерам обратились, пока никаких новостей нет. Должны установить, где его телефон был в последний раз и, исходя из этого, решать, где вести поиски, - говорит Анна.

Был одет в светлосерые спортивные трико, светлосерую футболку, светлосерую толстовку на пуговицах с капюшоном, черную кожаную куртку, кепку темного цвета, белые кроссовки.

Приметы: рост 178см, спортивное телосложение, глаза серо-голубые, коротко бритый.

Автомобиль: «Тойота Рав 4» с госномером с909ас102, цвет белый, на заднем стекле надпись: «Федерация Бокса Республики Башкортостан».

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию или жене по телефону 8(917) 3430785.

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