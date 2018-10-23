В Уфе осудят 22-летнего студента за сбыт наркотиков через «закладки»
Молодой человек заработал на этом миллион рублей
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Перед судом в Уфе предстанет 22-летний молодой человек, у которого изъяли 1,2 кг наркотиков.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, он решил подзаработать и в Интернете нашел работодателя. Ему предложили сбывать наркотики путем «закладок». Деньги за работу он получал на счет электронного кошелька.
Всего он заработал около миллиона рублей, на них он купил ноутбук и машину «Киа».
В феврале 2018 года его задержали полицейские и изъяли в его жилище и тайниках-закладках свыше 1,2 кг наркотиков.
Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.