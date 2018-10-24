2018-10-24T08:27:42+03:00
Происшествия

В Уфе водитель погиб под колесами своего же большегруза

ДТП произошло возле Тимашевского переезда
Эльвина АПАРИНА
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фото: блог Гильмутдиновафото: блог Гильмутдинова
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Вчера, 23 октября, не доезжая Тимашевского переезда на улице Свободы в Уфе, произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 45-летний водитель за рулем большегруза остановился на дороге из-за поломки своей фуры "Скания". При производстве ремонтных работ грузовик скатился на самого водителя.

Уфимца переехали сразу несколько колес. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Вероятно, он забыл поставить на ручник, или же тот был неисправен.

На месте работали сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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