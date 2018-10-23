СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-23T10:57:54+03:00

Это обсудили на оперативном совещании в мэрии

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В связи с переходом на односменный учебный день в школах Уфы могут продлить перемены. Это обсудили на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

Начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму столицы Башкирии Луиза Макшукова отметила, что дети не успевают поесть на столь коротких переменах, и это сказывается на их здоровье.

- Совместно с управлением образования города предлагаем увеличить время школьных перемен, отведенных на прием пищи в учебных учреждениях, работающих в односменном режиме. Сейчас перемены длятся 10-15 минут, - высказалась чиновница.