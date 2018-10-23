2018-10-23T10:57:54+03:00
Общество

В школах Уфы могут продлить перемены

Это обсудили на оперативном совещании в мэрии
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В связи с переходом на односменный учебный день в школах Уфы могут продлить перемены. Это обсудили на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

Начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму столицы Башкирии Луиза Макшукова отметила, что дети не успевают поесть на столь коротких переменах, и это сказывается на их здоровье.

- Совместно с управлением образования города предлагаем увеличить время школьных перемен, отведенных на прием пищи в учебных учреждениях, работающих в односменном режиме. Сейчас перемены длятся 10-15 минут, - высказалась чиновница.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна личность убитой женщины, найденной в Башкирии за супермаркетом
В Уфе осудят 22-летнего студента за сбыт наркотиков через «закладки»
Дан старт работе РЭФ и выставки «Энергетика Урала»
У КамАЗа в Башкирии вылетело колесо на встречный автомобиль
В Уфе пройдет «Ипотечный субботник» - все о недвижимости в одном месте в одно время!
В Уфе пятилетний ребенок застрял в стиральной машине
Жителя Стерлитамака осудили за то, что уснул с сигаретой и устроил смертельный пожар
В Башкирии столкнулись три автомобиля, двое пострадали
Салават Хусаинов извинился за транспортный коллапс перед уфимцами
В Башкирии в гимназии произошло задымление
Уфимцы засняли медвежонка во дворе многоэтажки
В Башкирии сотрудницу ФССП подозревают в воровстве
В Уфе автоледи на «Шевроле» сбила мать и ее шестилетнюю дочь
Новым директором «Башавтотранса» стал полковник полиции
В Уфе будут проверять систему оповещения