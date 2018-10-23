2018-10-23T10:35:11+03:00
Происшествия

В Уфе пятилетний ребенок застрял в стиральной машине

На помощь к нему пришли спасатели [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Уфимские спасатели сегодня, 23 октября, пришли на помощь пятилетнему ребенку, который застрял в стиральной машине.

В управлении гражданской защиты рассказали, что по номеру 112 позвонила женщина и сообщила, что сын залез в машинку и не может выбраться обратно. Инцидент произошел в одном из домов по улице Геологов, куда немедленно выехали спасатели.

Специалистам понадобилось чуть больше пяти минут. С помощью специального инструмента пятилетнего ребенка извлекли из техники.

- Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам «пленник» ни на что не жаловался, - сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Зачем туда залез маленький уфимец, неизвестно. Наверное, он хотел исследовать внутреннее устройство этой техники.

В Уфе спасатели вытащили ребенка из стиральной машины.

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