2018-10-23T09:07:10+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись три автомобиля, двое пострадали

ДТП произошло в Краснокамском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: блог Гильмутдиновафото: блог Гильмутдинова
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Вчера днем, 22 октября, в Краснокамском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По данным ГИБДД по РБ, на автодороге Нефтекамск-Янаул 59-летний житель Янаула за рулем УАЗа не уступил дорогу «Рено Логану», который двигался по главной дороге. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она протаранила «Шкоду Фабию».

В результате ДТП травмы получили водитель УАЗа и его 39-летний пассажир. Их госпитализировали в больницу. По данному факту начато расследование.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 12 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы.

фото: блог Гильмутдинова

фото: блог Гильмутдинова

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