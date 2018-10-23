Жителя Стерлитамака осудили за то, что уснул с сигаретой и устроил смертельный пожар

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-23T09:52:10+03:00

По его вине погибла женщина

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В Верховном суде Башкирии на днях вынесли приговор жителю Стерлитамака, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

14 июня вечером он в состоянии алкогольного опьянения уснул на полу с непотушенной сигаретой, произошел пожар. В ЧП погибла женщина, которая находилась с ним в квартире. Она спала, поэтому не смогла покинуть помещение. Причиной смерти стало острое отравление окисью углерода.

Мужчину признали виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.