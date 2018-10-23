2018-10-23T08:39:37+03:00
Авто

Салават Хусаинов извинился за транспортный коллапс перед уфимцами

Оперативное совещание началось с вопроса о перевозках
Эльвина АПАРИНА
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Врио мэра Уфы извинился перед горожанами за отсутствие транспорта. Салават Хусаинов поднял вопрос пассажирских перевозок на утреннем еженедельном оперативном совещании.

- В начале хочу остановиться на вопросе, который актуален именно сегодня - это пассажирские перевозки. Я хотел бы принести извинения перед гражданами, что мы испытываем определенные сложности, но они поправимы. Необходимо организовать работу с перевозчиками, закрыть часть маршрутов и где необходимо усилить определенные маршруты - усилить. Также должен быть проведен мониторинг тех мест, где маршруты отсутствуют вообще. Главам районов на местах - реагировать и организовать работу в усиленном режиме, - отметил Хусаинов.

Напомним, что сегодня, 23 октября, в Уфе образовался транспортный коллапс – перевозчики не вышли на маршруты, объявив бойкот. Причиной стала политика врио главы Башкирии Радия Хабирова, который ранее пообещал избавиться от всех нелегалов на дорогах города до 22 декабря.

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