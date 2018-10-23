2018-10-23T08:07:48+03:00
Происшествия

В Башкирии в гимназии произошло задымление

Из учебного заведения пришлось эвакуировать 648 человек
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Сегодня, 23 октября, рано утром в гимназии №6 в Стерлитамаке произошло задымление. На место незамедлительно выехали пожарные.

По прибытию было установлено, что небольшое задымление идет от столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания гимназии. По данным МЧС по РБ, произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения.

С учебного заведения в общей сложности пришлось эвакуировать 667 человек, из них 620 – дети.

- Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России. Помещения проветрены, учебный процесс восстановлен, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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