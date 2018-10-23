2018-10-23T07:36:16+03:00
Происшествия

Уфимцы засняли медвежонка во дворе многоэтажки

На место выехали спасатели
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Уфимские спасатели выезжали ловить маленького медведяУфимские спасатели выезжали ловить маленького медведя
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в уфимских дворах по улице Высоковольтной бегал медвежонок.

В Управлении гражданской защиты рассказали, что сообщение о лесном госте поступило на пульт диспетчера в 22 часа по местному времени. На место немедленно выехали спасатели и экологи.

Застать медвежонка специалистам так и не удалось – он убежал в лес до их прибытия.

По предварительным данным, от встречи с диким зверем никто не пострадал.

Очевидцам удалось заснять, как медвежонок бегает между припаркованных во дворе автомобилей .

Медвежонок в Уфе 22.10.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии столкнулись три автомобиля, двое пострадали
Салават Хусаинов извинился за транспортный коллапс перед уфимцами
В Башкирии в гимназии произошло задымление
В Башкирии сотрудницу ФССП подозревают в воровстве
В Уфе автоледи на «Шевроле» сбила мать и ее шестилетнюю дочь
Новым директором «Башавтотранса» стал полковник полиции
В Уфе будут проверять систему оповещения
В Уфе маршрутчики ответили на действия Радия Хабирова: толпы людей не могли доехать до работы
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Эдуарда Галеева
Сбежавшие подростки из Нижневартовска найдены в Уфе
«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в дополнительное время
В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
СМИ: Зампрокурора Башкирии Олег Горбунов ушел в отставку
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Ильгиза Гиранова
«Для всех это огромный шок»: в Башкирии молодой отец двоих детей разбился на трассе
В Башкирии будут судить ветеринара
«А зачем вы меня ищете?»: в Уфе прекращены поиски пропавшей матери четверых детей
В Уфе прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах
В МЧС по Башкирии предупредили о тумане и низкой видимости на автодорогах
Жителя Башкирии осудили за угон машины скорой помощи
Стало известно, в каком районе Башкирии люди гибнут чаще всего
Динар Гильмутдинов поделился статистикой нарушений ПДД
В Башкирии назначали главу Абзелиловского района
Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне
Радий Хабиров потребовал уволить директора «Башавтотранса»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Ревнивая жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой