Уфимцы засняли медвежонка во дворе многоэтажки
На место выехали спасатели
Уфимские спасатели выезжали ловить маленького медведя
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Минувшим вечером в уфимских дворах по улице Высоковольтной бегал медвежонок.
В Управлении гражданской защиты рассказали, что сообщение о лесном госте поступило на пульт диспетчера в 22 часа по местному времени. На место немедленно выехали спасатели и экологи.
Застать медвежонка специалистам так и не удалось – он убежал в лес до их прибытия.
По предварительным данным, от встречи с диким зверем никто не пострадал.
Очевидцам удалось заснять, как медвежонок бегает между припаркованных во дворе автомобилей .
Медвежонок в Уфе 22.10.