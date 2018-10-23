Уфимцы засняли медвежонка во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-23T07:36:16+03:00

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Минувшим вечером в уфимских дворах по улице Высоковольтной бегал медвежонок.

В Управлении гражданской защиты рассказали, что сообщение о лесном госте поступило на пульт диспетчера в 22 часа по местному времени. На место немедленно выехали спасатели и экологи.

Застать медвежонка специалистам так и не удалось – он убежал в лес до их прибытия.

По предварительным данным, от встречи с диким зверем никто не пострадал.

Очевидцам удалось заснять, как медвежонок бегает между припаркованных во дворе автомобилей .