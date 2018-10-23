В Башкирии сотрудницу ФССП подозревают в воровстве

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-23T08:42:36+03:00

В Уфе судебный пристав за семь лет своровала 1,4 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Уфе осудили сотрудницу ФССП.

Оказалось, что предприимчивая сотрудница Октябрьского районного отдела приставов Уфы целых семь лет присваивала себе средства должников. Дама подделывала документы о зачислении сумм, а позже обналичивала их. Таким образом она смогла своровать порядка 1,4 миллиона рублей.

Весной 2018 года мошенница уже лишилась должности и получила условный срок. Однако вскоре выяснились иные подробности – в отношении нее вновь возбудили уголовное дело по статье «Присвоение имущества».

По второму делу дама получила четыре года заключения условно.

В пресс-службе ФССП по РБ отметили, что факт был выявлен отделом противодействия коррупции.

Управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению конфликта интересов.

Отметим, что с начала 2018 года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 5 работников.