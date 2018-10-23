2018-10-23T08:04:51+03:00
Общество

Новым директором «Башавтотранса» стал полковник полиции

Нового менеджера представили в госкомтрансе
Рустем АХУНОВ
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Новым директором «Башавтотранса» стал бывший силовикНовым директором «Башавтотранса» стал бывший силовик
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Единственного государственного автобусного перевозчика «оздоровили» полковником МВД.

Должность врио генерального директора ГУП «Башавтотрнас» занял 51-летний Надир Самиев. Судя по представленной биографии, в сфере организации работы перевозчика Самиев успел поработать всего три года – в период с 2015 по 2018 годы он занимал пост директора уфимского автотранспортного предприятия. До этого директор трудился в МВД республики и инженером-снабженцом.

В недельный срок новы начальник должен представить план по финансовому оздоровлению предприятия.

Напомним, что бывшего директора госкомпании Разима Махиянова потребовал уволить глава Башкирии Радий Хабиров.

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