Новым директором «Башавтотранса» стал полковник полиции
Единственного государственного автобусного перевозчика «оздоровили» полковником МВД.
Должность врио генерального директора ГУП «Башавтотрнас» занял 51-летний Надир Самиев. Судя по представленной биографии, в сфере организации работы перевозчика Самиев успел поработать всего три года – в период с 2015 по 2018 годы он занимал пост директора уфимского автотранспортного предприятия. До этого директор трудился в МВД республики и инженером-снабженцом.
В недельный срок новы начальник должен представить план по финансовому оздоровлению предприятия.
Напомним, что бывшего директора госкомпании Разима Махиянова потребовал уволить глава Башкирии Радий Хабиров.