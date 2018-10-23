В Уфе будут проверять систему оповещения

СЕГОДНЯ 06:18 2018-10-23T06:18:21+03:00

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С 23 по 25 октября в МЧС Башкирии будут тестировать уфимскую систему аварийного оповещения населения.

В чрезвычайном ведомстве объяснили, что звуков сирены пугаться не стоит – проверки будут плановыми. Известно, что проходить они будут в отдаленных районах башкирской столицы с 9:30 до 13 часов. Из специальных устройств будет доноситься звук сирены длительностью в три секунды.

В МЧС напомнили, что подобный сигнал называется «Внимание всем». Если вы услышали его не в тестовом режиме – немедленно включите радио или телевизор и ждите дальнейших указаний.