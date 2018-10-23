В Уфе маршрутчики ответили на действия Радия Хабирова: толпы людей не могли доехать до работы
Жители Уфы жалуются на отсутствие на дорогах привычных «пазиков».
Похоже, что водители частных автобусов решили взять выходной после того, как в городе начались массовые проверки перевозчиков.
Так, жители Черниковки жалуются на отсутствие автобусов на остановке «Суворова».
- Сегодняшний ад на остановке. Обычно тут 7-10 человек по утрам, - пишет женщина.
Сами водители автобусов заявляли о намерениях «взять выходной» еще вчера. Насколько продержатся каникулы перевозчиков неизвестно. Причиной стала политика врио главы Башкирии Радия Хабирова, который ранее пообещал избавиться от всех нелегалов на дорогах города и объявил им негласную войну. Руководитель региона отдал поручения своим подчиненнным в ближайшее время разобраться с хаосом в сфере общественного транспорта Уфы.
Впрочем, нужно отметить, что часть частных извозчиков сегодня все же вышла на работу - транспортного коллпапса в столице республики не произошло.
Фото: соцсети