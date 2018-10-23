2018-10-23T07:27:46+03:00
Общество

В Уфе маршрутчики ответили на действия Радия Хабирова: толпы людей не могли доехать до работы

«Пазики» не подъезжают к остановкам
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы жалуются на отсутствие частных автобусовУфимцы жалуются на отсутствие частных автобусовФото: Валерия Любина
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Жители Уфы жалуются на отсутствие на дорогах привычных «пазиков».

Похоже, что водители частных автобусов решили взять выходной после того, как в городе начались массовые проверки перевозчиков.

Так, жители Черниковки жалуются на отсутствие автобусов на остановке «Суворова».

- Сегодняшний ад на остановке. Обычно тут 7-10 человек по утрам, - пишет женщина.

Сами водители автобусов заявляли о намерениях «взять выходной» еще вчера. Насколько продержатся каникулы перевозчиков неизвестно. Причиной стала политика врио главы Башкирии Радия Хабирова, который ранее пообещал избавиться от всех нелегалов на дорогах города и объявил им негласную войну. Руководитель региона отдал поручения своим подчиненнным в ближайшее время разобраться с хаосом в сфере общественного транспорта Уфы.

Впрочем, нужно отметить, что часть частных извозчиков сегодня все же вышла на работу - транспортного коллпапса в столице республики не произошло.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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