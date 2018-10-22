2018-10-22T19:41:42+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в дополнительное время

Подопечные Николая Цулыгина потерпели поражение в первом матче домашней серии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем АхуновФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 22 октября, на «Уфа-Арена» состоялся очередной мачт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Салават Юлаев» принимал принципиального соперника – «Авангард». Подопечные Николая Цулыгина во второй раз за месяц на домашнем льду встречались с командой Боба Хартли. И, в отличие от первого матча, удача отвернулась от уфимцев.

Противостояние «Салавата» и «Авангарда» получилось противоречивым. Несмотря на обилие голевых моментов ни одна из команд не смогла забить в основное время. Все три периода «Ястребы» играли первым номером, время от времени пропуская на пятачок юлаевцев, однако Юха Метсола демонстрировал безупречную игру.

Победитель определился лишь в дополнительное время – два очка из Уфы увезла дружина Боба Хартли. В какой-то момент юлаевцы пропустили контратаку, и Евгений Медведев, с передачи Ильи Михеева, пробил-таки финского голкипера «Салавата».

Следующий матч юлаевцы проведут на «Уфа-Арена» в предстоящую среду, 24 октября. Соперниками уфимских хоккеистов станет Санкт-Петербургский «СКА».

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