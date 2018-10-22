2018-10-22T19:00:28+03:00
Общество

В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с пассажирами

Об этом в социальных сетях сообщил водитель злополучного рейса
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 22 октября, в социальных сетях появилась информация об обстреле автобуса «Башавтотранс» в поселке Иглино. По предварительной версии, в минувшее воскресенье, 21 октября, «НЕФАЗ» направлялся в последний рейс из поселка в Уфу, как вдруг раздался выстрел и стекло на двери рядом с водителем треснуло. В сумерках водитель не смог разглядеть нападавших. Как сообщает столичный телеканал «Вся Уфа», заявление в полицию от мужчины так и не поступило.

В «неофициальных» беседах с корреспондентами, водители «Башавтотранса», работающие на маршруте Иглино – Уфа, сообщают, что этот случай далеко не первый. Ранее, якобы, неизвестные уже стреляли по автобусам.

Информацию о нападении на «НЕФАЗ» проверят правоохранительные органы республики, сообщает телеканал «Вся Уфа».

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