В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-22T19:00:28+03:00

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Сегодня, 22 октября, в социальных сетях появилась информация об обстреле автобуса «Башавтотранс» в поселке Иглино. По предварительной версии, в минувшее воскресенье, 21 октября, «НЕФАЗ» направлялся в последний рейс из поселка в Уфу, как вдруг раздался выстрел и стекло на двери рядом с водителем треснуло. В сумерках водитель не смог разглядеть нападавших. Как сообщает столичный телеканал «Вся Уфа», заявление в полицию от мужчины так и не поступило.

В «неофициальных» беседах с корреспондентами, водители «Башавтотранса», работающие на маршруте Иглино – Уфа, сообщают, что этот случай далеко не первый. Ранее, якобы, неизвестные уже стреляли по автобусам.

Информацию о нападении на «НЕФАЗ» проверят правоохранительные органы республики, сообщает телеканал «Вся Уфа».