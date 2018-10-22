2018-10-22T18:33:33+03:00
Общество

СМИ: Зампрокурора Башкирии Олег Горбунов ушел в отставку

Подопечный Андрея Назарова, якобы, уходит на пенсию
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 октября, ряд изданий, со ссылкой на собственные источники, сообщили о предполагаемой отставке первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Якобы, он подал в Генпрокуратуру России рапорт с просьбой освободить его с должности по собственному желанию. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», в самом ведомстве информацию никак не комментируют, да и дата увольнения в рапорте стоит 26 октября. Сейчас, якобы, Горбунов находится в отпуске.

Ряд СМИ республики связывают отставку первого зампрокурора с делом печально известного прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. По версии некоторых собеседников «КоммерсантЪ-Уфа» и портала ПроУфу, Гарифуллин, попавшийся на взятке в 5 млн рублей, был приближенным Горбунова.

По информации «Ъ-Уфа», в Генпрокуратуре приняли отставку Олега Горбунова «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет». При увольнении ему, якобы, выплатят 20 месячных должностных окладов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Ильгиза Гиранова
«Для всех это огромный шок»: в Башкирии молодой отец двоих детей разбился на трассе
В Башкирии будут судить ветеринара
«А зачем вы меня ищете?»: в Уфе прекращены поиски пропавшей матери четверых детей
В Уфе прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах
В МЧС по Башкирии предупредили о тумане и низкой видимости на автодорогах
Жителя Башкирии осудили за угон машины скорой помощи
Стало известно, в каком районе Башкирии люди гибнут чаще всего
Динар Гильмутдинов поделился статистикой нарушений ПДД
В Башкирии назначали главу Абзелиловского района
Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне
Радий Хабиров потребовал уволить директора «Башавтотранса»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Ревнивая жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой