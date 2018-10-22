СМИ: Зампрокурора Башкирии Олег Горбунов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-22T18:33:33+03:00

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Сегодня, 22 октября, ряд изданий, со ссылкой на собственные источники, сообщили о предполагаемой отставке первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Якобы, он подал в Генпрокуратуру России рапорт с просьбой освободить его с должности по собственному желанию. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», в самом ведомстве информацию никак не комментируют, да и дата увольнения в рапорте стоит 26 октября. Сейчас, якобы, Горбунов находится в отпуске.

Ряд СМИ республики связывают отставку первого зампрокурора с делом печально известного прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. По версии некоторых собеседников «КоммерсантЪ-Уфа» и портала ПроУфу, Гарифуллин, попавшийся на взятке в 5 млн рублей, был приближенным Горбунова.

По информации «Ъ-Уфа», в Генпрокуратуре приняли отставку Олега Горбунова «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет». При увольнении ему, якобы, выплатят 20 месячных должностных окладов.