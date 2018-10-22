«А зачем вы меня ищете?»: в Уфе прекращены поиски пропавшей матери четверых детей

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-22T16:03:24+03:00

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В Уфе прекращены поиски 29-летней Галины Пономаревой, которая два месяца назад ушла из дома, оставив своих четверых детей на попечение бывшего супруга. Знакомые женщины рассказали, что Галина сожительствовала со своим коллегой, с которым вместе работала в супермаркете. Мужчина частенько поднимал руку на свою возлюбленную, но та все равно возвращалась к нему. Когда Галина в очередной раз пропала на долгое время, взволнованные друзья написали заявление в полицию.

Сегодня, 22 октября, стало известно, что мать-кукушка нашлась и была крайне удивлена, что ее вообще разыскивают. Выяснилось, что вместе со своим сожителем женщина уехала в Москву и устроилась там работать на завод.

- Мы ее спрашиваем, чего не позвонила-то, - удивляется подруга Екатерина. – А она отвечает, мол, номера все удалились, не могла вспомнить. Да и вообще, вы зачем меня ищете? Со мной все в порядке.

Галина сообщила, что приедет навестить детей через месяц, и попросила забрать заявление о пропаже из полиции.