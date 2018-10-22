В МЧС по Башкирии предупредили о тумане и низкой видимости на автодорогах

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-22T14:55:37+03:00

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В МЧС по Башкирии жителей республики предупредили о том, что завтра, 23 октября, на территории Башкирии ожидается густой туман. Видимость на автодорогах составит всего 200-500 метров. По востоку республики ожидаются заморозки до -8 градусов.

В ведомстве напомнили, что автомобилистам не стоит выезжать на трассы без острой необходимости. Если вы все же попали в туман, не стоит забывать о безопасной скорости.

В Уфе, в свою очередь, погода остается стабильной - воздух прогреется до +10, осадков в виде снега и дождя не ожидается.