2018-10-23T07:02:00+03:00
Происшествия

В Уфе автоледи на «Шевроле» сбила мать и ее шестилетнюю дочь

Пешеходы шли по «зебре»
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: отдел ГИБДД по Уфефото: отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, в Уфе произошло ДТП с участием пешеходов. Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, 26-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос» на Уфимском шоссе сбила 32-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Известно, что пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие обратились в больницу, где после осмотра и оказанной помощи их отпустили домой.

Со слов автоледи, она не заметила пешеходов из – за ехавшего впереди автомобиля, и, не успев среагировать, наехала на них.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии столкнулись три автомобиля, двое пострадали
Салават Хусаинов извинился за транспортный коллапс перед уфимцами
В Башкирии в гимназии произошло задымление
Уфимцы засняли медвежонка во дворе многоэтажки
В Башкирии сотрудницу ФССП подозревают в воровстве
Новым директором «Башавтотранса» стал полковник полиции
В Уфе будут проверять систему оповещения
В Уфе маршрутчики ответили на действия Радия Хабирова: толпы людей не могли доехать до работы
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Эдуарда Галеева
Сбежавшие подростки из Нижневартовска найдены в Уфе
«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в дополнительное время
В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
СМИ: Зампрокурора Башкирии Олег Горбунов ушел в отставку
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Ильгиза Гиранова
«Для всех это огромный шок»: в Башкирии молодой отец двоих детей разбился на трассе
В Башкирии будут судить ветеринара
«А зачем вы меня ищете?»: в Уфе прекращены поиски пропавшей матери четверых детей
В Уфе прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах
В МЧС по Башкирии предупредили о тумане и низкой видимости на автодорогах
Жителя Башкирии осудили за угон машины скорой помощи
Стало известно, в каком районе Башкирии люди гибнут чаще всего
Динар Гильмутдинов поделился статистикой нарушений ПДД
В Башкирии назначали главу Абзелиловского района
Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне
Радий Хабиров потребовал уволить директора «Башавтотранса»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Ревнивая жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой