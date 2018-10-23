В Уфе автоледи на «Шевроле» сбила мать и ее шестилетнюю дочь
Пешеходы шли по «зебре»
фото: отдел ГИБДД по Уфе
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В пятницу, 19 октября, в Уфе произошло ДТП с участием пешеходов. Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, 26-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос» на Уфимском шоссе сбила 32-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Известно, что пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие обратились в больницу, где после осмотра и оказанной помощи их отпустили домой.
Со слов автоледи, она не заметила пешеходов из – за ехавшего впереди автомобиля, и, не успев среагировать, наехала на них.