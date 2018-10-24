23-летний уфимец на «Лифане» перевернулся, чтобы не въехать в другой автомобиль
Мужчина получил ушибы
фото: отдел ГИБДД по РБ
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В минувшее вокресенье, 21 октября, рядом с домом № 16 по улице Хетагурова в Уфе произошло серьезное ДТП.
Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, 23-летний уфимец за рулем «Лифана» перевернулся в кювет. Он получил различные травмы и обратился к врачам, но после оказания медпомощи был отпущен домой. Его здоровью ничего не угрожает.
Как пояснил сам водитель, авария произошла, так как он избегал столкновения с другим легковым автомобилем.
Всего в Уфе за воскресенье, 21 октября, произошло 149 ДТП, в которых один человек погиб и семь человек пострадали.