Жителя Башкирии осудили за угон машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-22T14:31:09+03:00

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В Мелеузовском районе вынесли приговор 40-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в угоне машины скорой помощи.

Как рассказали в прокуратуре, в июле текущего года он угнал автомобиль скорой с территории районной больницы. Оказалось, что ключи были в салоне, он завел машину, включил спецсигналы и проблесковые маячки, а затем покинул территорию медучреждения.

Угонщик пригнал автомобиль в гараж и стал разбирать его на запчасти. Позже был задержан полицейскими.

- Осужденный полностью признал вину в совершении преступления. Ранее он был судим за кражи и совершил очередное преступление во время условного осуждения, - рассказали в надзорном ведомстве.

Ближайшие два года он проведет в колонии-поселении.