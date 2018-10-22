Стало известно, в каком районе Башкирии люди гибнут чаще всего

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-22T14:12:41+03:00

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Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии привели свежие данные, в каком районе республики чаще всего гибнут люди из-за внешних факторов: несчастные случаи, отправления, убийства, ДТП и др.

Так, лидирует в рейтинге Абзелиловский район – здесь на 100 тысяч населения приходится 203,9 смертей. На втором месте разместился Аскинский район с цифрами 194,4. На третьем месте – Стерлибашевский район, в котором на 100 тысяч населения приходится 192,9 смертей. В Мишкинском районе – 188,3. Замыкает пятерку «лидеров» Гафурийский район с цифрами 184.

В Уфе спокойно – здесь на сто тысяч населения приходится всего 64,3 смертей. Еще лучше жить в Белебеевском районе – 62, в Нефтекамске – 60,4; в Благоварском районе – 53,4. Самым спокойным городом по статистике является Октябрьский – на 100 тысяч населения приходится 39,6 смертей.