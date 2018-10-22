2018-10-22T13:32:58+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов поделился статистикой нарушений ПДД

Главный автоинспектор подвел итоги недели
Рустем АХУНОВ
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В ГИБДД Башкирии подвели итоги прошедшей неделиВ ГИБДД Башкирии подвели итоги прошедшей недели
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Динар Гильмутдинов поделился недельной статистикой нарушений правил дорожного движения.

В период с 15 по 21 октября на дорогах республики зарегистрировали 15,7 тысяч правонарушений. Сотрудники ГИБДД поймали 313 пьяных водителей и выявили 288 нарушений правил перевозки детей. Водители автобусов нарушали ПДД 1900 раз, а пешеходы 418.

Всего в республике случилась 101 автомобильная авария. 11 человек погибли, и еще 108 получили травмы. На дорогах случилось 33 столкновения автомобилей и 41 наезд на пешехода.

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