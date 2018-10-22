В Башкирии будут судить ветеринара

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-22T17:03:18+03:00

В Башкирии ветеринара подозревают в выдаче фиктивных результатов проверки

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В Федеровском районе ветеринар выдавал фиктивные документы на мясную продукцию.

По данным прокуратуры республики, в апреле 2018 года мужчина оформил более 20 фиктивных ветеринарных свидетельств на мясную продукцию. Жулик попросту не проводил никакой проверки, необходимой для реализации продуктов.

Оплату за проведенную «проверку» ветеринар просил передавать ему лично в руки. В итоге афера выяснилась во время прокурорской проверки.

По факту служебного подлога в надзорном ведомстве возбудили уголовное дело.