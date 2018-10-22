В Уфе прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-22T15:16:21+03:00

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В Уфе прекращены поиски 15-летней Карины З., которая пропала в прошлую среду, 17 октября. Девушка вышла после уроков из школы, но домой так и не вернулась. Обеспокоенные родители были вынуждены обратиться в полицию. А вот одноклассники Карины рассказали, что в последнее время она стала вести себя очень странно: удалила всех друзей, сменила фамилию в профиле в социальных сетях. Поговаривали, что десятиклассница пропала не одна, а вместе со своим парнем.

Сегодня, 22 октября, стало известно, что девушка нашлась. Где и с кем все это время скрывалась Карина, пока не уточняется.

- Местонахождение пропавшей школьницы установлено, скоро ее передадут родителям, - сообщил «КП-Уфа» собственный источник.

Очевидно, что девушку ждет хороший нагоняй от родителей и учителей, которые несколько дней сходили с ума, разыскивая беглянку.