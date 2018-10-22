Сбежавшие подростки из Нижневартовска найдены в Уфе

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-22T20:00:48+03:00

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Вчера, 21 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Уфа» сообщили, что в Башкирии разыскивают двух подростков 14-ти и 16-ти лет, которые сбежали из дома в Нижневартовске и направляются в город Ишим, где живет бабушка одного из них. Беглецы передвигались на угнанных автомобилях, и в последний раз их видели в Нефтеюганске.

Но уже сегодня, 22 октября, поисковики сообщили, что подростки нашлись: они все же добрались до Уфы, а куда ехать дальше – понятия не имели, поэтому были вынуждены позвонить родителям и сообщить о своем местонахождении. Сейчас беглецы находятся в уфимском отделении полиции, и в скором времени будут отправлены в Нижневартовск, где им предстоит серьезное разбирательство с полицией и родителями.