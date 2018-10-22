2018-10-22T11:20:35+03:00
Происшествия

Ревнивая жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой

Драма разыгралась в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии ревнивая девушка зарезала сожителяВ Башкирии ревнивая девушка зарезала сожителя
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37-летняя жительница Стерлитамака зарезала своего сожителя, застав его с другой.

По данным следствия, убийство произошло в слесарной комнате одной из многоэтажек в Стерлитамаке. Вечером 18 октября 48-летний мужчина выпивал в подсобном помещении вместе с 31-летней подругой. В один момент внутрь зашла 37-летняя сожительница погибшего. По всей видимости, она начала ревновать своего любовника к нежданной гостье.

Кончилось все тем, что 37-летняя женщина схватила нож и ударила сожителя в грудь. Уже после этого она набросилась с оружием на соперницу. После этого она поспешила скрыться. Мужчина скончался на месте, а пострадавшую женщину удалось спасти.

Вскоре подозреваемую задержали. Сейчас с ней работают следователи, которые узнают все подробности трагедии.

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