2018-10-22T12:24:50+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне

По данному факту возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В ночь на 20 октября в Межгорье произошла трагедия. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, 30-летняя мать уложила четырехмесячную дочь рядом с собой на ночь. Проснувшись утром, она обнаружила, что малышка мертва.

По предварительным данным, причиной смерти является асфиксия.

Все подробности и обстоятельства предстоит выяснить следователям. Также известно, что по данному факту могут возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, в каком районе Башкирии люди гибнут чаще всего
Динар Гильмутдинов поделился статистикой нарушений ПДД
В Башкирии назначали главу Абзелиловского района
Радий Хабиров потребовал уволить директора «Башавтотранса»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
Ревнивая жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой
«Дом.ru» разгонит интернет в Уфе до 600 Мбит/c
Стали известны подробности пропажи в Уфе 29-летней матери четверых детей Галины Пономаревой
Радий Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров
В Башкирии малыш смог получить питание только через прокуратуру
Уже завтра в Уфе состоится один из крупнейших энергетических форумов страны
В Уфе отменят 25 маршрутов общественного транспорта
В Башкирии двое водителей устроили смертельные аварии
Радий Хабиров не принял отставку Рустэма Марданова
В Уфе посреди улицы загорелась «Ока»
В Башкирии назначили нескольких новых вице-премьер министров
Пропавшего в Уфе Евгения Тарасова нашли мертвым
В Башкирии на пожаре в квартире погибли два человека
В Уфе наказали дорожников, укладывавших асфальт в лужи
В Башкирии отечественная «десятка» перевернулась на крышу прямо посередине оживленной улицы
Жителя Башкирии осудят за жестокое избиение своей сожительницы
В Башкирии два месяц не выходит на связь молодая мать четырех несовершеннолетних детей
Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев завтра, 22 октября
Жительница Уфы возмутилась поведением молодого отца на дороге
В Башкирии опознали труп жестоко убитой девушки
В Башкирии при укладке водопровода обнаружены останки мамонта