Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-22T12:24:50+03:00

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В ночь на 20 октября в Межгорье произошла трагедия. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, 30-летняя мать уложила четырехмесячную дочь рядом с собой на ночь. Проснувшись утром, она обнаружила, что малышка мертва.

По предварительным данным, причиной смерти является асфиксия.

Все подробности и обстоятельства предстоит выяснить следователям. Также известно, что по данному факту могут возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».