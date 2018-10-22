Жительница Башкирии насмерть придавила четырехмесячную дочь во сне
По данному факту возбуждено уголовное дело
фото: архив КП
Изменить размер текста:
В ночь на 20 октября в Межгорье произошла трагедия. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на собственный источник, 30-летняя мать уложила четырехмесячную дочь рядом с собой на ночь. Проснувшись утром, она обнаружила, что малышка мертва.
По предварительным данным, причиной смерти является асфиксия.
Все подробности и обстоятельства предстоит выяснить следователям. Также известно, что по данному факту могут возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».