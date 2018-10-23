2018-10-23T05:47:23+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Эдуарда Галеева

С мужчиной все хорошо, он уже вернулся домой
Яна Базекина
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Где именно пропадал парень, он предпочел не рассказыватьГде именно пропадал парень, он предпочел не рассказывать
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В Башкирии прекращены поиски 29-летнего жителя села Новые Услы Эдуарда Галеева. Напомним, что мужчина пропал 17 октября: выехал по делам в Стерлитамак на собственном автомобиле, но потом перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Отклик».

К счастью, поиски завершились благополучно. Уже сегодня, 22 октября, поисковики сообщили радостную новость: Эдуард Галеев нашелся и уже вышел на связь с родными. Где именно пропадал молодой человек, ни волонтеры, ни члены семьи Эдуарда предпочли не распространяться.

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