В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Ильгиза Гиранова

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-22T18:16:16+03:00

Мужчина не давал о себе знать почти неделю

Изменить размер текста: A A

В Башкирии прекратили поиски 29-летнего жителя Нефтекамска Ильгиза Гиранова, которого искали почти неделю. Молодой человек нашелся живым, сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт». Где все это время был Ильгиз, история умалчивает.

Напомним, что Ильгиз пропал 16 октября. На своем личном автомобиле он уехал и никого из близких не предупредил. Ценные вещи он оставил в квартире, а телефон все это время был выключен.

Обеспокоенные родные обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.

К счастью, поиски завершились благополучно.